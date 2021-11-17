Пекин, , 10:03 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал китайско-американские экономические и торговые отношения как взаимовыгодные по своему характеру и заявил, что экономические и торговые вопросы между двумя странами не должны политизироваться, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Обе стороны должны увеличить пространство для сотрудничества, заявил Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Си сказал, что Китай серьезно относится к пожеланиям деловых кругов США облегчить поездки в Китай, и согласился актуализировать соответствующее соглашение, которое еще больше укрепит экономические и торговые обмены между Китаем и Соединенными Штатами и ускорит восстановление двух экономик.

Он также заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить злоупотреблять или чрезмерно использовать концепцию национальной безопасности для подавления китайского бизнеса. Си сказал, что для Китая и Соединенных Штатов крайне важно поддерживать связь по вопросам макроэкономической политики, поддерживать восстановление мировой экономики и защищать от экономических и финансовых рисков.

Соединенные Штаты должны помнить о побочных эффектах своей внутренней макроэкономической политики и проводить ответственную макроэкономическую политику, добавил он.