Улан-Удэ, 17 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. На очередном заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение возобновить авиасообщение с Монголией. Полёты будут осуществляться в том числе по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в представительстве МИД РФ в Бурятии.

Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ

При этом решение оперштаба означает снятие ограничений на взаимные поездки граждан, выезжающих только через воздушные пункты пропуска.

«На поездки граждан через наземные пункты пропуска, в частности, через МАПП «Кяхта», сохраняются ограничения», — отметили в представительстве.

Добавим, что рейсы в Улан-Батор также возобновляются из Москвы, Иркутска и Красноярска.