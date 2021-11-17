В декабре возобновляются полёты по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор
Улан-Удэ, 17 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. На очередном заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение возобновить авиасообщение с Монголией. Полёты будут осуществляться в том числе по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в представительстве МИД РФ в Бурятии.
Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ
Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ
При этом решение оперштаба означает снятие ограничений на взаимные поездки граждан, выезжающих только через воздушные пункты пропуска.
«На поездки граждан через наземные пункты пропуска, в частности, через МАПП «Кяхта», сохраняются ограничения», — отметили в представительстве.
Добавим, что рейсы в Улан-Батор также возобновляются из Москвы, Иркутска и Красноярска.