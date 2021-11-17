Ташкент, , 10:02 — REGNUM Шерзод Шерматов назначен министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

До этого назначения с июня 2018 года он занимал должность министра народного образования.

Прежний руководитель министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков был уволен с должности после недавнего скандала с блокировкой работы соцсетей.

Напомним, что 4 ноября Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к ряду социальных сетей, среди которых «Мой мир», «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Telegram и другие.

Также сообщалось, что блокировка соцсетей возмутила, в первую очередь, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который является активным пользователем и черпает оттуда нужную информацию.

Кроме Шухрата Садикова тогда был уволен и советник премьер-министра, начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.