Кировский район, , 10:44 — REGNUM В одном из сел Северной Осетии приняты жесткие ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В ходе собрания старейшин и актива села Ставд-Дурт в Кировском районе было решено отменить до лучших времен свадьбы и другие развлекательные мероприятия, ограничить число участников траурных мероприятий.

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«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение отменить все развлекательные мероприятия: свадьбы, кувды (молитвенные семейные трапезы). Исключить во время траурных событий установку палаток», — говорится в сообщении сельской администрации на странице в Instagram.

При этом в решении старейшин также говорится об обязанности организаторов траурных мероприятий обеспечить присутствующих средствами защиты и организации социальной дистанции.

Напомним, в Северной Осетии с 25 октября введено действие QR-кодов при посещении предприятий торговли и общепита, а также в кинотеатрах, концертных залах и спортивных объектов и других местах массового пребывания граждан.

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