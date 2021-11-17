Уфа, , 10:04 — REGNUM Две зарядные станциям для электромобилей начали работать в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Электромобиль

Старт работе этих станций был дан на российском энергетическом форуме и ХХVII специализированной выставке «Энергетика Урала», которые начали работать в Уфе 16 ноября.

Зарядные станции для электромобилей мощностью 60 кВт начали работать в Уфе на улице Ибрагимова, 86 и на новой набережной реки Белой. Они позволят зарядить электромобиль за 20 минут. Отмечается, что в рамках форума будут обсуждаться главные задачи энергетики. На отраслевых секциях выступят свыше 180 спикеров из 13 городов России.

«Наиболее актуальные вопросы повестки: цифровая трансформация отрасли, практические решения в области внедрения энергосберегающих технологий, особенности развития розничного рынка ВИЭ и микрогенерации в России, применение водорода и углеродных материалов. Также большое внимание уделено взаимодействию ресурсоснабжающих предприятий с потребителями, подготовке современных специалистов для отрасли», — говорится в сообщении пресс-службы.

На выставке «Энергетика Урала» представлены 70 компаний из девяти регионов России. Форум продлится до 18 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открылась первая электрозаправка мощностью 60 кВт.