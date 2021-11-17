Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Свердловской области с 17 ноября ожидается серьезное похолодание. Столбики термометров опустятся до — 26 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook Мороз

Наиболее ощутимым похолодание будет на юго-западе региона. В Екатеринбурге в ночь на 18 ноября подморозит до — 17 градусов. Жителям региона стоит готовится к наступлению холодов.

Причиной похолодания станет арктическое вторжение, сообщает E1.RU со ссылкой на эксперта в метеорологии Алексея Пулина. Однако уже к концу недели в области станет теплее. В выходные в регионе прогнозируют снегопады.