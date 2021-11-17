Москва, 17 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В результате тяжелого экономического положения независимых АЗС жители Дальнего Востока и в Сибири столкнулись с нехваткой топлива. Об этом 17 ноября рассказал руководитель группы компаний «Омни», которое объединяет три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае, Денис Писаревский, его слова приводят «Известия».

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По словам Писаревского, в результате существенного роста оптовых цен (к примеру, дизельное топливо за три года подорожало почти в два раза) АЗС вынуждены работать в убыток.

При этом он добавил, что нефтяные компании могут позволить своим заправкам работать в минус, так как это компенсируется доходами от оптовых продаж нефтепродуктов и механизмом демпфера, который предусматривает выплаты из федерального бюджета.

«В ряде регионов независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены ставить цены на 5−7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге, потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов», — отметил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Также глава РТС добавил, что в результате в регионах, в которых происходит массовое закрытие АЗС или сокращается их ассортимент, топливо для рядовых граждан становится более труднодоступным. Как указа Аркуша, в отдельных восточных субъектах страны, в которых диспаритет цен является особенно ощутимым, образуются большие очереди на АЗС ВИНКов.

Кроме того, Писаревский рассказал, что из-за этого происходит банкротства независимых АЗС, а последние составляют подавляющее большинство в большинстве регионов, где бывает по 5−10 заправок ВИНКов против сотен независимых. В то же время он пояснил, что банки отказываются кредитовать независимые сети, которые из-за тяжелого финансового положения не могут покупать товар с запасом.

Помимо того, отмечается, что в Минэнерго России не согласились с позицией бизнеса, указав, что данные о дефиците топлива в регионах ДФО не поступала в ведомство ни от властей регионов, ни от представителей розничного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что за период с 1 по 8 ноября 2021 года в Чите увеличились цены на бензин. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, топливо марки АИ-95 стало дороже на 0,1%, АИ-92 — на 0,04%.