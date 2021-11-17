Пекин, 17 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы у берегов Китая, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 сотрясло воды у побережья города Яньчэн провинции Цзянсу на востоке Китая в 13:54 по местному времени 17 ноября, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC).

Очаг землетрясения находился под по координатам 33,50 градуса северной широты и 121,19 градуса восточной долготы на глубине 17 км, говорится в сообщении CENC.