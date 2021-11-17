Оренбург, , 09:57 — REGNUM Военные начали поставлять в COVID-центры Оренбургской области сжиженные кислород для лечения пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Автомобильная кислорододобывающая станция Structure.mil.ru

Поставку осуществляет авиационный полк в Оренбурге. Подача кислорода осуществляется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее полк передавал кислород в клиники Башкирии.

За неделю (по состоянию на 16 ноября) в больницы Оренбургской области по запросу региональных властей передано 5 тонн сжиженного кислорода.

Сжиженный кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Он используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

«Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей», — подчеркнули в пресс-службе ЦВО.