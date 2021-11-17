Ереван, 17 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В ходе последних боестолкновений вооружённых сил Армении с ВС Азербайджана с армянской стороны погиб один военнослужащий. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«У армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих попали в плен. В ходе боевых действий была потеряна связь ещё с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что две базы ВС Армении перешли под контроль Баку. При посредничестве России ведутся переговоры о возвращении пленных.

По данным ведомства, азербайджанская сторона потеряла до 70 человек убитыми и ранеными. Также сообщается потерях боевой техники: пять бронетранспортёров и пять автомобилей.

Ранее в минобороны Армении сообщили о четырёх раненых с армянской строны. При этом в армянской газете «Грапарак», ссылаясь на свои источники, сообщили, что в ходе боёв якобы были убиты 30 военнослужащих ВС Армении, ранено 50, а около 100 пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. Обе стороны сообщали о боях на границе. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств обеих стран созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, боевые действия прекратились.