Ульяновск, , 09:56 — REGNUM В Ульяновской области полицейские при расследовании кражи забора установили причастность к преступлению односельчан, решивших починить свой забор. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Котенок на заборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Разбирательства начались после обращения в полицию жителя рабочего посёлка Мулловка Мелекесского района, сообщившего о хищении металлического забора. В ходе следствия под подозрение попали двое молодых местных жителей.

«Со слов задержанных, они решили обновить забор около своего дома», — приводят в полиции пояснения подозреваемых.

По данным правоохранителей, ночью они взяли инструмент и на соседней улице с забора одного из домов похитили 11 профлистов. Похищенное возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года возбуждением уголовного дела обернулся в Ульяновской области конфликт между соседями из-за тараканов.

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