Пекин, , 09:54 — REGNUM Китайский комедийно-саспенсный фильм «Стань кем-нибудь» продолжил лидировать по кассовым сборам на материковой части Китая 16 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Кинематограф (сс) geralt

Фильм рассказывает о группе разочарованных кинематографистов, которые собираются, чтобы спланировать новый фильм о печально известном уголовном деле. На шестой день показа он собрал около 24,03 млн юаней (около $3,75 млн).

Биографический фильм «Анита», рассказывающий историю жизни легендарной гонконгской певицы и актрисы Аниты Муй, собрал более 6,18 млн юаней за пятый день показа и занял второе место в чарте.

Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» занял третье место с более чем 3,11 млн юаней сборов, увеличив общие кассовые сборы почти до 5,64 млрд юаней спустя 48 дней после своего дебюта.