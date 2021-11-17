Волгоград, , 09:55 — REGNUM Возгорание в одном из цехов металлургического комбината «Красный Октябрь» ликвидируют спасатели 16 ноября в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» (сс) Alexxx1979

Сообщение о пожаре на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе города поступило в дежурную службу в 09:30. Установлено, что под кровлей двухэтажного листопрокатного цеха горят кабели. Общая длина возгорания 100 погонных метров. На месте работают 37 спасателей и 15 единиц техники.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.