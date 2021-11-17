Пикалёво, Ленинградская область, 17 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области двухлетний ребенок по недосмотру взрослых выпил уксусную эссенцию. Малыша госпитализировали, а Следственный комитет начал проверку. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Скорая помощь

Несчастный случай произошел 16 ноября в квартире дома в городе Пикалево. Двухлетний ребенок выпил эссенцию, которая стояла на столе, когда его мать готовила суп. После чего малыш был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

«В настоящее время угрозы для жизни нет», — отметили в ведомстве.

По факту случившегося начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, Бокситогорской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Ленобласти организована проверка. В ходе нее будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности контролирующих и надзорных органов.

«Ход и результаты проверки, проводимой следственными органами, находятся на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе.