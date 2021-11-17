Анкара, 17 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Зенитно-ракетные комплексы С-400, закупленные у России, Турция применит «в нужном месте и в нужное время», заявил глава оборонного ведомства страны Хулуси Акар.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Министр обороны Турции, выступая в парламенте, ответил на вопрос депутатов «где сейчас С-400». Разве произошла воздушная атака, при которой эти ЗРС не были использованы, задал он встречный вопрос.

«Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время», — подчеркнул Акар.

Министр напомнил, что Анкара не раз заявляла о готовности разъяснить Вашингтону необоснованность претензий, связанных с закупкой С-400. Эти ЗРС нужны для обороны, и Анкара может применить их также, как другие страны НАТО — комплексы С-300, находящиеся у них на вооружении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рособоронэкспорте заявляли, что в 2021 году будет подписан контракт на поставку Турции второго полка С-400.

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