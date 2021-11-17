Ульсан, Южная Корея, , 09:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали у берегов Южной Кореи 17 ноября, сообщает пресс-служба метеорологического агентства страны.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах от города Ульсан, который находится в 415 километрах к юго-востоку от южнокорейской столицы Сеула. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 19 км.

Отмечается, что большинство жителей города не ощутили подземные толчки. Сообщений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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