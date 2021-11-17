Новосибирск, 17 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Новосибирске по факту сообщения о минировании торговых центров сегодня, 17 ноября, проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

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«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — уточнили в АТК. — Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения».

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.