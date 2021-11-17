Азовский район, Ростовская область, , 09:47 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области вспыхнул пожар, причиной которого мог стать поджог. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР

Возгорание в частном доме на улице Абрикосовой в дачном товариществе «Ягодка-2» произошло в 21:20 мск 16 ноября. Площадь пожара составила 48 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина пожара — поджог.