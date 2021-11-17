Барун-Хемчикский район, Тува, , 09:47 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту смертельного ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

Вечером 16 ноября в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека. По предварительным данным, за рулём обеих машин находились мужчины, не имевшие водительских прав. На место выезжал районный прокурор.

«Прокуратуре Барун-Хемчикского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия. Ход и результаты организованной проверки, в том числе принятие процессуального решения, прокурор республики поставил на личный контроль», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобили ВАЗ-2170 и ВАЗ-2107 столкнулись на 64 км дороги Чадан — Ак-Довурак. Это стало вторым смертельным ДТП за день. Ранее в результате аварии на трассе Р-257 «Енисей» погиб мужчина.

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