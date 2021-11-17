Барун-Хемчикский район, Тува, 17 ноября 2021, 09:47 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту смертельного ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Вечером 16 ноября в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека. По предварительным данным, за рулём обеих машин находились мужчины, не имевшие водительских прав. На место выезжал районный прокурор.
«Прокуратуре Барун-Хемчикского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия. Ход и результаты организованной проверки, в том числе принятие процессуального решения, прокурор республики поставил на личный контроль», — добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, автомобили ВАЗ-2170 и ВАЗ-2107 столкнулись на 64 км дороги Чадан — Ак-Довурак. Это стало вторым смертельным ДТП за день. Ранее в результате аварии на трассе Р-257 «Енисей» погиб мужчина.
Читайте также: Один человек погиб, четверо пострадали в аварии в Туве
Читайте ранее в этом сюжете: В Туве при лобовом столкновении двух «Лад» погибли четыре человека