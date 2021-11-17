Вашингтон, 14 мая, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стянула достаточное количество сил и резервов на границе города Рафах на юге сектора Газа, чтобы в ближайшие дни начать крупномасштабную военную операцию. Об этом 13 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Администрация Джо Байдена оценила, что Израиль сосредоточил достаточные силы на окраине Рафаха, чтобы в ближайшие дни приступить к полномасштабному вторжению», — говорится в материале.

При этом в Белом доме не до конца уверены, приняло ли командование израильских вооружённых сил окончательное решение о таком шаге, который бы нарушил призыв Байдена воздержаться от наступления на Рафах. Возможное решение ЦАХАЛ о начале военной операции будет означать, что Израиль пошёл бы наперекор многомесячным предупреждениям США отказаться от наступления на густонаселённый город.

По информации источника, Джо Байден неоднократно давал понять, что Соединённые Штаты приостановят дополнительные поставки оружия Израилю в случае принятия решения о начале операции в Рафахе.

Отмечается, что Израиль не предпринял никаких мер для подготовки инфраструктуры, необходимой для обеспечения гуманитарной и медицинской помощи укрывающихся в Рафахе жителей сектора Газа в преддверии возможной эвакуации.

Кроме того, в условиях продолжающегося уже восьмой месяц конфликта в секторе Газа США всё чаще ставят под сомнение подход Израиля, преследующего цель полного уничтожения палестинского движения ХАМАС, — между странами возрастает напряжённость по поводу «теории победы».

Как передавало ИА Регнум, 7 мая ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, где укрываются более одного миллиона палестинцев, вынужденных покинуть свои дома с начала конфликта. Израильские военные взяли под контроль пограничный переход на границе палестинского анклава с Египтом и перерезали пути поставок гуманитарной помощи. Организация Объединённых Наций обвинила Израиль в нарушении норм международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке подчеркнул, что эвакуация гражданского населения должна происходить заранее в условиях обеспечения безопасности, доступности гуманитарной помощи и существовании необходимой для этого инфраструктуры.