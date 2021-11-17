Уфа, , 10:01 — REGNUM Более восьми млрд рублей выделено Башкирии из федерального бюджета в текущем году на ремонт и строительство новых дорог и мостов. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Ремонт автодороги Правительство Новосибирской области

«Мы много ремонтируем, строим новые дороги, мосты. Во многом нам помогает в этом правительство России. Только на эти цели в 2021 году нам выделили 8 млрд 781 млн рублей из федерального бюджета, и мы строим крупные объекты — Восточный выезд из Уфы, автодорогу «Бирск — Тастуба — Сатка». На 1 млрд 713 млн рублей реализуем нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в городах и селах нашей республики», — сообщил глава региона, отметив, что 16 ноября работал на «Транспортной неделе» в Москве.

В рамках этого мероприятия руководство Башкирии намерено обсудить крупнейший в Приволжском федеральном округе проект «Восточный выезд» из Уфы.

«Мы строим тоннель, мосты и эстакады, соединяющие федеральные трассы М7 «Волга» и М5 «Урал». Масштабы и темпы солидные, через два года планируем проект завершить», — сообщил Хабиров отметив, что еще одной темой совещаний будет Уфимское железнодорожное кольцо.

Глава республики сообщил, что после его запуска к 2030 году пассажиропоток может увеличиться до 6,5 млн пассажиров ежегодно. В настоящее время руководство региона совместно с ОАО «РЖД» формирует финансовую модель. Хабиров напомнил, что в Башкирии завершили первый этап реконструкции железнодорожного вокзала на станции «Уфа». Второй этап планируется завершить до 2024 года. В республике идет работа по развитию пригородных линий. Так, был запущен поезд «Орлан», новый маршрут Уфа — Кумертау был продлен до Оренбурга. Глава региона сообщил, что планируется строительство в Зауралье железнодорожной ветки «Сибай — Подольск — Сара».

«Она напрямую свяжет Средний и Северный Урал с районами Нижней Волги и Кавказа, Казахстаном, Средней Азией и Китаем. Надо обсудить с коллегами из Минтранса России подробности проекта», — сообщил он, добавив, что будет представлен и проект моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной в Уфе, который свяжет промышленный север Уфы с федеральными трассами М5 и М7.

При этом общая протяженность моста с подходами будет свыше шести километров. В Башкирии идет реконструкция автомобильной дороги «Бирск — Тастуба — Сатка», ее планируется завершить в следующем году. Дорога соединит северные районы Башкирии, выйдет на Свердловскую и Челябинскую области.