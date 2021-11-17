Москва, 17 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. У Боровского шоссе в Москве появится дублёр, сообщает 17 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дорожной развяки на Горьковском шоссе

Новая трасса пройдёт от Новоорловской улицы до Проектируемого проезда №389. Дублёр пересечёт строящуюся трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Как рассказал глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, возведение новой дороги предусмотрено Адресной инвестиционной программой Москвы.

«Для новой автотрассы Департамент городского имущества предоставил на безвозмездной основе заказчику строительства ГКУ «Москворечье» земельный участок площадью 3,5 гектара», — рассказал он.