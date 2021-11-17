Ташкент, , 09:45 — REGNUM Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла 16 ноября в Бельгии сообщил об основных аспектах проводимой Узбекистаном политики в отношении Афганистана, сообщает МИД Узбекистана.

В здании Европейского парламента в Брюсселе Иргашев указал о необходимости налаживания конструктивного диалога с новыми властями этой страны.

«Основное внимание было обращено на недопущение повторного превращения Афганистана в страну-изгоя, прибежище для международных террористов и потенциальную угрозу для стран региона и других государств мира», — говорится в сообщении.

Ключевой акцент был сделан на скорейшем оказании стране гуманитарной помощи, более активном вовлечении Афганистана в процесс региональной взаимосвязанности и интеграции.

«Участники заседания выразили искреннюю признательность Узбекистану за оказание содействия в эвакуации граждан ЕС из Афганистана, а также усилия по мирному разрешению афганского кризиса», — отмечает МИД.