Сантьяго, 17 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Сборная Эквадора одержала победу над командой Чили в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

В составе эквадорской команды голы забили защитник Первис Эступиньян на девятой минуте и полузащитник Мойсес Кайседо на 93-й. При этом сборная Чили играла в меньшинстве с 13-й минуты после удаления хавбека Артуро Видаля.

Сборная Эквадора занимает третье место в турнирной таблице, на счету команды 23 очка. Сборная Чили идёт на шестом месте с 16 очками.

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