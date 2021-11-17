Махачкала, , 09:42 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело после смертельного случая отравления детей лекарствами в Бабаюртовском районе. Следователям предстоит установить виновных в причинении смерти по неосторожности, сообщили 17 ноября в следственном управлении. Расследование уголовного дела взято под контроль республиканской прокуратурой.

В больнице U.S. Air Force

Напомним, двое детей пострадали от отравления лекарственным препаратом «Лидокаин». На основе лекарственного средства был сделан раствор для внутримышечного введения, однако доза была превышена, из-за чего детям стало плохо, один из них скончался при доставлении в больницу, второго удалось выходить медикам, несмотря на то, что ребенок впал в кому.

Как сообщили в минздраве республики, инцидент произошел 12 ноября. Лечением детей занимались их родители по предписаниям врача, но не смогли правильно рассчитать дозу лидокаина, в результате чего произошел несчастный случай и они потеряли одного из детей. Его трехлетнего брата спасли врачи.

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