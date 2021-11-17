Махачкала, 17 ноября 2021, 09:42 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело после смертельного случая отравления детей лекарствами в Бабаюртовском районе. Следователям предстоит установить виновных в причинении смерти по неосторожности, сообщили 17 ноября в следственном управлении. Расследование уголовного дела взято под контроль республиканской прокуратурой.
Напомним, двое детей пострадали от отравления лекарственным препаратом «Лидокаин». На основе лекарственного средства был сделан раствор для внутримышечного введения, однако доза была превышена, из-за чего детям стало плохо, один из них скончался при доставлении в больницу, второго удалось выходить медикам, несмотря на то, что ребенок впал в кому.
Как сообщили в минздраве республики, инцидент произошел 12 ноября. Лечением детей занимались их родители по предписаниям врача, но не смогли правильно рассчитать дозу лидокаина, в результате чего произошел несчастный случай и они потеряли одного из детей. Его трехлетнего брата спасли врачи.
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