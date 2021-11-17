Пермь, 17 ноября 2021, 09:42 — REGNUM Улицы и парки Перми начали украшать к Новому году. Об этом сообщает 17 ноября пресс-служба мэрии.
В Индустриальном районе в саду им. Миндовского и на набережной Камы уже установили новогодние ели. В Свердловском районе праздничное настроение создают установленные арт-объекты.
«В районах Перми будут организованы свои праздничные локации с ледовыми объектами, украшенными елками, традиционно появятся новогодние маршруты со свето-иллюминационными объектами», — сказали в администрации.
Напомним, в начале ноября чиновники представили концепцию новогоднего оформления столицы пермского края. Оно получило название «Русское новогодье».
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