Ташкент, 17 ноября 2021, 09:42 — REGNUM Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Брюсселе 16 ноября провел встречу с министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушом Силвой, сообщает МИД Узбекистана.
«В ходе переговоров отмечена важность активизации политического диалога, в том числе посредством организации визитов на различных уровнях, проведения межмидовских консультаций, взаимной поддержке сторон в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.
Стороны констатировали наличие значительного потенциала для сотрудничества в текстильной, фармацевтической, аграрной и туристической сферах.
«По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Республики Узбекистан и МИД Португальской Республики о политических консультациях», — сообщает МИД.