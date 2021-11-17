Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM В Петербурге из-за короткого замыкания эвакуировали школу в Красносельском районе города. Обошлось без пострадавших. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Короткое замыкание Lennart Tange

ЧП произошло в 08:30 мск в лицее №395 на проспекте Ветеранов, 135. В помещении библиотеки, в подвале, произошло короткое замыкание без последующего горения.

«Всего было эвакуировано 500 человек, из них 430 учащихся. Пострадавших нет. Проведено проветривание, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время учащиеся и персонал вернулись в здание».