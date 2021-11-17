Белгород, 17 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Воспитанники детских садов и ученики начальной школы получат бесплатные новогодние подарки в Белгородской области. Об этом 17 ноября на своей странице в социальной сети написал губернатор Вячеслав Гладков.

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Власти выделили из областного бюджета 150 млн рублей. На эти средства закупят подарки для 143 тысяч детей — воспитанников детских садов, государственных и частных, а также школьников с первого по четвёртый класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже начали украшать улицы к Новому году. Так, на главной площади областного центра устанавливают новую 30-метровую ель.