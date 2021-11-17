Москва, 17 ноября 2021, 09:41 — REGNUM Скоростная трасса Джубга — Сочи будет проложена по прибрежному маршруту. Об этом журналистам 17 ноября на международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Он пояснил, что после доработки проект трассировка будет вынесена в правительство РФ на утверждение.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России.