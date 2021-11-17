Москва, 17 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Скоростная трасса Джубга — Сочи будет проложена по прибрежному маршруту. Об этом журналистам 17 ноября на международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Sochiadm.ru Сочи

«Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это точно», — цитирует Петушенко ТАСС.

«Очень емкий по цене этот объект, поэтому надо очень взвешенно подойти к его обсчету, потому что там за триллион этот объект. Там небольшое количество километров, но мы понимаем, что для страны это очень важно», — сказал Петушенко.

Он пояснил, что после доработки проект-трассировка будет вынесена в правительство РФ на утверждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России.