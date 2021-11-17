Москва, , 09:40 — REGNUM 12 ноября в Москве состоялся финал Второго всероссийского чемпионата по производительности. За звание чемпионов боролись 26 команд, показавших лучшие результаты на онлайн-этапе соревнований. Победителями стали: в номинации «Предприятия» — команда ООО «Кубань-Вино из Краснодарского края, в номинации «Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций» — РЦК Челябинской области, в номинации «Вузы» — Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Об этом сообщает пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ.

«Национальный проект «Производительность труда» хорошо разогнался. Его участниками стали более 3000 предприятий. Стал масштабнее и сам чемпионат по производительности — в этом году за звание чемпиона боролись уже 1200 человек: 120 команд из 52 регионов. Опыт принятия решений, который вы получили, обязательно пригодится в работе уже на реальном производстве. Повышение внутренней эффективности компании — это одно из условий для экономического роста в стране: у предприятий растут доходы, у сотрудников заработная плата, у региональных бюджетов налоговые отчисления. Чем больше таких эффективных компаний, тем крепче наша экономика в целом. Поэтому уже с этого года мы дали возможность попробовать свои силы в чемпионате всем желающим, а не только участникам национального проекта. Нашей стране нужны новые идеи и новые решения. Пусть именно ваши станут драйверами изменений во всей экономике», — обратился к финалистам Министр экономического развития Максим Решетников.

Отбор на участие в чемпионате прошли 120 команд из 176, направивших заявки. В их числе представители 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов власти. Основная часть соревнований развернулась в бизнес-симуляторе — виртуальном игровом пространстве, где участники могли управлять тракторным заводом и искать решения, чтобы вывести предприятие в лидеры отрасли. Такой формат дает возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании.

«Чемпионат — это прежде всего площадка для обмена экспертизой и видением развития бизнеса среди руководителей из разных отраслей экономики и будущих управленцев. Бизнес-симулятор позволяет участникам переосмыслить свои подходык повышению эффективности предприятия, по-новому посмотреть на роль каждой функции и подразделения. Большинство российских компаний нуждаются именно в такой экспресс-диагностике системных проблем и свежем взгляде на привычные процессы, это очень полезный опыт», — отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Первый онлайн-этап чемпионата прошел с 27 сентября по 1 октября 2021 года. Всего финалисты сыграли 8 раундов: 4 в «домашнем» формате (онлайн, без помощи ведущих и экспертов) и 4 — очно, в Москве. Завершающим этапом стала презентация своих стратегий членам большого экспертного жюри, в состав которого вошли: директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов, руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Екатерина Гришина, генеральный директор «KUKA Roboticsв России» Дмитрий Капишников, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, руководитель программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» Британской высшей школы дизайна Андрей Пуртов, первый заместитель председателя ПравленияМСП Банка Александр Черствов. По итогам всех испытаний определились победители в каждой категории.

В категории «Предприятия»:

I место — ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край;

II место — ООО «Тосол-Синтез-Инвест», Нижегородская область;

III место — ООО «Современные технологии в энергетике и производстве», Свердловская область.

В категории «Региональные органы исполнительной власти/Региональные центры компетенций»:

I место — РЦК Челябинской области;

II место — РЦК Ленинградской области;

III место — Новгородский РЦК.

В категории «Вузы»:

I место — Национальный исследовательский Томский университет;

II место — Новосибирский государственный университет экономики и управления;

III место — Тамбовский государственный университет Г.Р.Державина.

В рамках церемонии награждения финалистов состоялось подписание соглашения о партнерстве между Центром повышения производительности ВАВТ и Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Соглашение положит начало плодотворному сотрудничествууже на международном уровне, даст возможность проводить стажировки на зарубежных предприятиях и привлекать экспертов АЕБ для обмена опытом в сфере повышения производительности.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС. Программа «Лидеры производительности» создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения — сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение в рамках программе смогут пройти 10 000 руководителей по всей стране.