Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии поддержали досрочное прекращение депутатских полномочий лидеров партий «Лело» и «Гирчи — больше свободы» Мамуки Хазарадзе и Зураба Джапаридзе. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе (слева) Parliament.ge

Сообщается, что 79 членов парламента поддержали заявления Хазарадзе и Джапаридзе о сдаче депутатских мандатов. Против проголосовали двое.

Ранее и «Лело» и «Гирчи» отозвали из ЦИК партийные списки, поданные перед выборами в парламент в 2020 году. Таким образом освободившееся места занять будет некому.

Напомним, Хазарадзе и Джапаридзе подали заявления о сложении полномочий в знак протеста. Они утверждают, что выборы в органы местного самоуправления, которые проходили в Грузии в октябре, якобы были сфальсифицированы властями.