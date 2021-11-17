Кемерово, , 09:41 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получает 3051 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Kurganobl.ru

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 14 732 человека.

Отметим, что всего в регионе выявлено 69 402 случая заражения коронавирусом, 64 825 человек выздоровели, 1526 пациентов скончались.

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