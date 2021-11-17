Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Против отмены коронавирусных ограничений выступил главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. В ходе заседания регионального оперштаба он пояснил свою позицию.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Сейчас сформировалась тенденция, которую нужно закреплять. И не смягчать ограничения, а строго исполнять их и наращивать тестирование, вакцинацию и соблюдение изоляционных мер», — считает Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области оценили результаты локдауна, действовавшего в период с 30 октября по 7 ноября. Власти считают, что дополнительные ковид-ограничения позволили сдержать прирост заболеваемости ковидом и помогли «сбить гребень волны инфекции».

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