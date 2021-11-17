Москва, 17 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. На территории Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) проводится модернизация всех трансформаторных подстанций и вводится интеллектуальная система управления, сообщается на портале мэра столицы.

Трансформаторы

С помощью современных технологий специалисты могут дистанционно управлять электросетями и следить за их безопасной работой. На территории ТиНАО размещены дополнительные места базирования оперативных выездных бригад в случае аварии.

На сегодняшний в Новой Москве заменены все старые неизолированные провода на современные и надежные. Модернизировано свыше 1000 трансформаторных подстанций. Также продолжаются работы по реконструкции и строительству новых подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в автобусном парке «Красная Пахра» установят зарядные станции для электробусов.

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