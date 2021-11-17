Москва, 17 ноября 2021, 09:38 — REGNUM К закупкам контейнерных баков для раздельного сбора отходов приступили российские регионы, на что ранее правительством РФ были выделены субсидии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
«В 2021 году правительство РФ выделило средства 46 субъектам РФ на новые баки для раздельного сбора отходов. РЭО поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров», — приводит пресс-служба слова главы РЭО Дениса Буцаева.
Также он указал, что шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкирия и Кабардино-Балкария, а также Красноярский край закупили такие контейнеры и приступили к их поставке.
Кроме того, Буцаев уточнил, что еще в 16 регионов баки для раздельного сбора мусора будут поставлены в течение месяца.
При этом глава РЭО отметил, что на данный момент не согласованы даты поставок контейнеров и дата заключения контрактов с поставщиками у Ленинградской области и Чукотского автономного округа, также Приморский край, Иркутская, Курская, Псковская, Саратовская и Ульяновская области могут несвоевременно провести такие процедуры из-за не вовремя проведенных конкурсов на поставку таких контейнеров.
«В Калининградской области и Республике Башкортостан муниципальные образования регионов приобрели баки в количестве 1 178 штук, и по субсидии они претендуют на возмещение понесенных затрат. Первые 60 контейнеров для раздельного сбора приобрела Брянская область, они уже поступили в регион. Закупки также объявили 30 регионов, еще 10 заканчивают подготовку документации. В декабре ожидаются поставки в остальные регионы», — также добавили в РЭО.
Отметим, в начале октября текущего года российское правительство выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в 46 регионах страны.