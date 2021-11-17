Москва, , 09:38 — REGNUM К закупкам контейнерных баков для раздельного сбора отходов приступили российские регионы, на что ранее правительством РФ были выделены субсидии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Раздельный сбор мусора Stolbovsky

«В 2021 году правительство РФ выделило средства 46 субъектам РФ на новые баки для раздельного сбора отходов. РЭО поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров», — приводит пресс-служба слова главы РЭО Дениса Буцаева.

Также он указал, что шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкирия и Кабардино-Балкария, а также Красноярский край закупили такие контейнеры и приступили к их поставке.

Кроме того, Буцаев уточнил, что еще в 16 регионов баки для раздельного сбора мусора будут поставлены в течение месяца.

При этом глава РЭО отметил, что на данный момент не согласованы даты поставок контейнеров и дата заключения контрактов с поставщиками у Ленинградской области и Чукотского автономного округа, также Приморский край, Иркутская, Курская, Псковская, Саратовская и Ульяновская области могут несвоевременно провести такие процедуры из-за не вовремя проведенных конкурсов на поставку таких контейнеров.

«В Калининградской области и Республике Башкортостан муниципальные образования регионов приобрели баки в количестве 1 178 штук, и по субсидии они претендуют на возмещение понесенных затрат. Первые 60 контейнеров для раздельного сбора приобрела Брянская область, они уже поступили в регион. Закупки также объявили 30 регионов, еще 10 заканчивают подготовку документации. В декабре ожидаются поставки в остальные регионы», — также добавили в РЭО.

Отметим, в начале октября текущего года российское правительство выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в 46 регионах страны.