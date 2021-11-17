Ульяновск, 17 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области рейтинги качества и оперативности ответов чиновников на жалобы населения, которые представляет Центр управления регионом (ЦУР) будут учитываться при назначении на руководящие должности. Об этом заявил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Рукоятка управления

Открывая заседание, руководитель региона подчеркнул важность диалога власти с населением, в том числе в онлайн-формате, так как позволяет определить «болевые точки», оперативно среагировать, при необходимости оказать адресную помощь и выработать системные решения.

«При рассмотрении кандидатур на должности министров и глав районов необходимо обращать внимание на рейтинги качества и оперативности ответов органов власти на обращения жителей, которые ежемесячно формирует ЦУР. Если районы или министерства регулярно попадают в «красные» зоны, нужно пересмотреть кандидатуры», — предупредил Алексей Русских.

Отметим, что в Ульяновской области ЦУР каждый месяц формирует оценку работы органов власти при работе с обращениями жителей в социальных сетях и на портале «Госуслуги. Решаем вместе». Главные критерии оценки — время подготовки и качество ответа.

По данным властей, через портал госуслуг в октябре в адрес чиновников поступило более 9,4 тыс. обращений. ЦУР выделил работу минэнергетики, минздрава, агентство строительного надзора, министерство семейной политики, минпросвещения. Среди органов местного самоуправления высоко оценена работа администраций Новоспасского, Павловского, Старокулаткинского, Вешкаймского и Мелекесского районов.

В системе «Инцидент Менеджмент» в октябре зарегистрировано 3080 сообщений жителей. Лучше всего сработало министерство просвещения, среди муниципалитетов — Радищевский, Кузоватовский, Сурский и Майнский районы.

По информации ЦУР, в октябре чаще всего жители Ульяновской области обращались по вопросам здравоохранения — доля таких вопросов составила 35%. Из муниципалитетов больше всего обращений поступает в администрацию Ульяновска — 28% от общего числа.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в рейтинге федеральной АНО «Диалог Регионы» ЦУР Ульяновской области вошёл в число лидеров по обработке обращений в соцсетях — отработано 99% запросов, жалоб и вопросов от населения.

Напомним, что одним из первых регионов, где создан ЦУР, стала Ульяновская область. В пилотном режиме его запустили в апреле 2020 года. Первой площадкой был выбран Ульяновск, так как на него приходится 72% обращений жителей области. Ульяновские власти отмечали, что горожане могут обратиться с вопросом по телефону, электронной почте, через социальные сети или с помощью мобильного приложения.