Барнаул, , 09:38 — REGNUM Алтайские спасатели предупредили о существенном ухудшении погодных условий 18 ноября: ночью и днём в в регионе ожидается снег, по югу края — мокрый снег.

Метель Goodfon.ru

Прогнозируются метели, гололёдные явления, усиление ветра порывами до 27 метров в секунду. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Похолодание по северным районам может составить — 18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские спасатели предупреждали о непогоде 14 и 15 ноября: в эти дни в регионе прошли небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах была сильная гололедица.

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