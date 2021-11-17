Белград, 17 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности к закупкам российского газа ежегодно на протяжении 10 лет в объеме 3 млрд кубометров. Об этом он рассказал в эфире телеканала Happy TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его словам, стоимость газа неустойчива: 16 ноября его цена составляла $960, но как только обновились новости по «Северному потоку — 2» — подскочила до $1100.

«Сегодня мы получаем газ по $270 по долгосрочному контракту. Только представьте, что придется платить по $900! — отметил Вучич. — Мы попросим (президента России Владимира) Путина предоставить нам ежегодно по 3 млрд куб. м. газа в течение 10 лет».

Он добавил, что в Сербии необходимо заполнить хранилища топливом, которое ежедневно импортируется на новую электростанцию в объеме 1,8 млн кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич 25 ноября намерен посетить с визитом Москву, где планирует обсудить ряд тем с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная из них — стоимость и объём поставляемого Россией газа.

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