Ташкент, , 09:35 — REGNUM Делегация Узбекистана 16 ноября в Брюсселе приняла участие в 16-м заседании Совета сотрудничества «Республика Узбекистан — Европейский Союз», сообщает МИД Узбекистана.

Делегацию Узбекистана возглавил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, делегацию ЕС — его португальский коллега Аугусто Сантуш Силва.

«В ходе мероприятия европейская сторона приветствовала проводимые в Узбекистане реформы в сферах юстиции, внутренних дел, прав человека и верховенства закона», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по текущему состоянию узбекско-европейских отношений, ходу реализации совместных программ, новым направлениям взаимодействия, а также графику предстоящих встреч.

«Отмечена важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве», — отмечает МИД.

Особое внимание уделено вопросам интенсификации экономических связей, в том числе устранения торговых барьеров, развития межрегиональной взаимосвязанности, поддержки возобновляемой энергетики, оказания финансово-технического содействия, поощрения туристических и образовательных обменов.

«Подтверждена готовность официального Брюсселя укреплять межрегиональное партнерство в формате «Евросоюз — Центральная Азия». Участники заседания также обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы оказания гуманитарной помощи афганскому народу», — сообщает МИД.