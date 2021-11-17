Джакарта, , 09:35 — REGNUM Индонезия, одна из пяти крупнейших стран-поставщиков угля в мире, поддерживает действия Китая и Индии, сообщает CNN Indonesia.

Уголь Knews.kg

Китай и Индия настаивают на том, что не хотят немедленно отказываться от использования угля в своей промышленности. Причина в том, что использование угля считается необходимым для их промышленности, несмотря на то, что это опасно для изменения климата.

Результаты саммита по изменению климата (COP26) оказались неутешительными, поскольку не удалось полностью отказаться от использования угля.

Ранее почти 200 стран подписали соглашение о прекращении использования угля. Однако, по оценке ученых и экологов, этого соглашения не недостаточно.

Правительство Индонезии на самом деле не хочет отказываться от ископаемых источников энергии и угля. Участники угольного бизнеса также действуют как политические деятели в Индонезии.

Индонезия богата углем, а уголь — дешевый источник энергии, поэтому его целесообразно использовать для поддержания энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо проведет инаугурацию 12 индонезийских послов.

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