Улан-Удэ, 17 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Бурятии намерены запретить продажу газовых баллончиков несовершеннолетним. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания, соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение на очередной 20-й сессии 18 ноября.

Следственное управление СКР по Бурятии Рядом с телом ребёнка нашли баллончик для бытовых горелок

«Необходимость введения таких мер обусловлена участившимися случаями отравления подростков путем вдыхания углеводородных сжиженных газов», — добавили в Народном хурале.

Ранее с подобным предложением к парламентариям обратились следователи из-за участившихся случаев отравления подростков газом.

Согласно документу, нарушение запрета может повлечь административное наказание в виде штрафа. Размер штрафа для юрлиц будет достигать 40 тыс. рублей, и 70 тыс. рублей при повторном нарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в лесу под Улан-Удэ нашли тело 12-летнего мальчика, рядом с которым также был найден баллончик для бытовых горелок. Аналогичный инцидент произошёл в конце октября в городе Бабушкин, где умер 15-летний подросток.

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