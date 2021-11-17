Оренбург, 17 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечено значительное снижение смертности на дорогах в результате ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул56» со ссылкой на данные МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

За десять месяцев 2021 года на территории региона жертвами автоаварий стали 155 человек, что на 25,12% меньше, чем в 2020 году. Среди субъектов России Оренбуржье занимает 13-е место по темпам снижения печальной статистики.

Стоит отметить, в Оренбургской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приводят 84 дороги общей протяженностью 382,8 километра. Благодаря нацпроекту регион дополнительно получил на проведение дорожных работ 6 млрд 917,7 млн рублей, а общий размер дорожного фонда впервые превысил 20 млрд рублей.