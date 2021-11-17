Москва, 17 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Москве около 200 тысяч человек прошли экспресс-тестирование на COVID-19, сообщает 17 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

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В городе открылись новые пункты тестирования, на сегодняшний день их 71. Отмечается, что примерно у 5% прошедших исследование подтвердилась инфекция после ПЦР-теста.

«Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объемы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более семи тысяч горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошли почти 200 тысяч человек», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, практика экспресс-тестирования позволяет своевременно начать лечение заболевания и прерывать цепочки распространения вируса.