Хабаровск, , 09:29 — REGNUM В очереди на жильё в Хабаровском крае стоят 5 300 детей-сирот, в 2021 году квартирами обеспечат 255 из них. Пока ключи получили 104 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

Новые дома Onf.ru

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"Сегодня в списке на жилье свыше 5300 детей-сирот, проживающих в крае. До конца года планируем решить этот вопрос для 255 из них. Так, новоселье справили уже 104 человека, а остальные сделают это уже в декабре. Часть нуждающихся получит социальные выплаты. Напомню, что такой вариант помощи мы начали применять с этого года. Кому-то будет приобретено жилое помещение на вторичном рынке, а 105 человек заедут в новые дома. Один из них — многоквартирный дом в ЖК «Берёзки», — рассказал губернатор региона Михаил Дегтярёв.

По его словам, жильё в этом году будут получать не только дети-сироты из Хабаровска, но и жители посёлка Хурба и села Лермонтовка. В этих населённых пунктах для выпускников детских домов построили новое жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, новостройки, в которых хабаровским сиротам предоставили положенные им по закону квартиры, разваливались буквально на глазах, на стенах появлялись трещины. Такая ситуация сложилась в 2020 году в поселке Переяславка под Хабаровском, в зданиях, заселённых в 2018 году. Сироты называли свое жилье «гетто».