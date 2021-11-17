В 2021 году в Хабаровском крае получат жильё 5% нуждающихся детей-сирот
Хабаровск, 17 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В очереди на жильё в Хабаровском крае стоят 5 300 детей-сирот, в 2021 году квартирами обеспечат 255 из них. Пока ключи получили 104 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Бездомных сирот Хабаровска заселили в «гетто»
По его словам, жильё в этом году будут получать не только дети-сироты из Хабаровска, но и жители посёлка Хурба и села Лермонтовка. В этих населённых пунктах для выпускников детских домов построили новое жильё.
Как сообщало ИА REGNUM, новостройки, в которых хабаровским сиротам предоставили положенные им по закону квартиры, разваливались буквально на глазах, на стенах появлялись трещины. Такая ситуация сложилась в 2020 году в поселке Переяславка под Хабаровском, в зданиях, заселённых в 2018 году. Сироты называли свое жилье «гетто».