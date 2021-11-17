Калуга, , 10:14 — REGNUM Мультимедийная выставка Российского военно-исторического общества под названием «Война. Герои и подвиги» открылась 16 ноября в Калужском инновационном культурном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На выставке «Война. Герои и подвиги» Admoblkaluga.ru

Выставка приурочена к 80-летию битвы за Москву и реализуется музеем военной истории Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект создан по мотивам одноименной книги помощника президента Российской Федерации, председателя РВИО, доктора исторических наук Владимира Мединского, на страницах которой день за днем, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 3 сентября 1945 года, повествуется о людях и их подвигах — известных и малознакомых широкому кругу читателей. На церемонии, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко акцентировал внимание на том, что выставка призвана напомнить, какой ценой досталась Победа, подчеркнуть героизм солдат.

«Очень символично, что мы открываем выставку в особый день — ровно 80 лет назад бойцы дивизии Ивана Панфилова у разъезда Дубосеково остановили танковую колонну практически без поддержки артиллерии, ценой собственных жизней. Они остановили врага. Легендарный подвиг героев панфиловцев живет в наших сердцах, и жить будет, как пример непревзойденного мужества и героизма советских солдат», — отметил Николай Овсиенко.

Губернатор области Владислав Шапша выразил признательность Российскому военно-историческому обществу за то, что такой проект приехал в Калугу.

«Здесь показаны также жертвы и разрушения войны. И те люди, которые сегодня пытаются возродить идею превосходства одного народа над другими, идею исключительности какой-то нации, пытаются всех научить, как правильно жить на этой земле, должны почаще заглядывать в исторические документы, вспоминать, чем такие призывы заканчиваются», — сказал Владислав Шапша

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