Калуга, 17 ноября 2021, 10:14 — REGNUM Мультимедийная выставка Российского военно-исторического общества под названием «Война. Герои и подвиги» открылась 16 ноября в Калужском инновационном культурном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Выставка приурочена к 80-летию битвы за Москву и реализуется музеем военной истории Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект создан по мотивам одноименной книги помощника президента Российской Федерации, председателя РВИО, доктора исторических наук Владимира Мединского, на страницах которой день за днем, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 3 сентября 1945 года, повествуется о людях и их подвигах — известных и малознакомых широкому кругу читателей. На церемонии, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко акцентировал внимание на том, что выставка призвана напомнить, какой ценой досталась Победа, подчеркнуть героизм солдат.
Губернатор области Владислав Шапша выразил признательность Российскому военно-историческому обществу за то, что такой проект приехал в Калугу.
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