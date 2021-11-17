Москва, 17 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев готов обратиться в комиссию по этике в связи с тем, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал его в пылу дискуссии ростовским валенком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский на заседании в Госдуме

Конфликт произошёл после выступления в Госдуме генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Коломейцев начал перебивать взявшего слово Жириновского, обрушившегося с критикой на коммунистов, произошла словесная перепалка.

«Помолчи, Коломейцев! Молчи, ростовский валенок! Сидит и мешает вести заседание. Лишить мандата депутата Коломейцева! Вам в Ростове даже баней руководить доверить нельзя, а вы фракцию представляете! Позор! Замолчи!» — громко заявил лидер ЛДПР.

Владимиру Жириновскому отключили микрофон, а ведущий заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал лидеру ЛДПР замечание.

Ростовчане в социальных сетях назвали произошедшее «цирком» и «очередной клоунадой», ответив, что лидер ЛДПР «умеет создать кипиш».