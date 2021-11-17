Москва, , 09:25 — REGNUM Новый вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий утвердило правительство России. Об этом 17 ноября сообщается в Телеграмм-канале российского правительства.

Тундра Сеяхи сегодня Пресс-служба администрации Ямальского района

«Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий <…> Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992—1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с географической точки зрения список не изменился и добавляется, что жители всех территорий, которые входили в существовавшие до этого варианты перечня, будут и далее получать положенные им льготы, государственные гарантии и компенсации.

Также уточняется, что в новый вариант перечня включены отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми и Тува; Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского и Приморского краев; Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей; а также Ханты-Мансийского автономного округа. При этом полностью в него вошли Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Камчатский край.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что в 2022 году в России максимальный размер пособия по безработице составит 12792 рубля.